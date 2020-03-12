Актер Том Хэнкс вместе с супругой заразился коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс заявил, что он и его супруга Рита заразились коронавирусом COVID-19.

Артист пояснил, что в данный момент вместе с женой находится в Австралии. По его словам, они почувствовали недомогания, характерные для этого заболевания, и решили сдать анализы, сообщают Известия.

«Мы прошли тесты на коронавирус, которые дали положительный результат», — написал актер в Twitter.

Хэнкс добавил, что согласно правилам, он с супругой будет изолирован от общества до момента излечения.

Накануне министерство здравоохранения Австралии сообщило, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 112. Самое большое количество случаев заражения вирусом медики выявили в штате Новый Южный Уэльс — 60 больных.