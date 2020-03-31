Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться 60-70% населения, передает CNN.

«Мы находимся в ситуации, когда многого не знаем, но информацию, которая нам доступна, мы должны воспринимать всерьез», – сказала канцлер на пресс-конференции.

Меркель назвала в качестве главной предпосылки к подобному развитию событий отсутствие прививок от коронавируса нового типа. По мнению канцлера, перед человечеством в настоящее время стоит задача максимально замедлить распространение COVID-19 и тем самым выиграть время.

По последним данным, по всему миру заражены более 119,5 тысячи человек. Более 4,2 тысячи заболевших погибли, еще 65,9 тысячи вылечились. Крупнейшим очагом в Европе стала Италия – там находится более 10 тысяч зараженных коронавирусом. В Германии было подтверждено 1 622 случаев коронавируса, включая 57 за 10 марта.