Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщают СМИ.

Диагноз был поставлен мужчине в 2003 году. Справиться с вирусом ему помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, который также был диагностировал Кастильехо. Врачи отмечают, что вылечиться пациентам помогли не лекарства от ВИЧ, а лечение от онкологии стволовыми клетками.

"Агрессивная терапия использовалась для лечения рака у пациентов, а не ВИЧ. Важно отметить, что это лечение высокого риска и используется только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, которые имеют опасные для жизни злокачественные новообразования", - отметил профессор Кембриджского университета Равиндра Кумар Гупта.

По словам специалиста, такой способ не станет лечением для миллионов людей, живущих с ВИЧ. Однако современные лекарства от ВИЧ очень эффективны, а это значит, что люди с вирусом могут прожить долгую и здоровую жизнь, уверен Равиндра Кумар Гупта.

Ранее подобная пересадка костного мозга с той же мутацией помогла вылечиться от ВИЧ первому в мире человеку - так называемому "берлинскому пациенту" Тимоти Брауну. Об этом стало известно в 2011 году, спустя 3,5 года после трансплантации.