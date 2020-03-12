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  • 12 март 2020 9:43
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Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы

Трамп объявил о запрете на въезд в США из ЕвропыПрезидент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы. Решение будет действовать 30 дней и связано с коронавирусом. Исключение из запрета сделано для Великобритании, пишет «Коммерсант».

 

«Чтобы новые случаи заболевания не проникли на наши земли, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на следующие 30 дней», – заявил президент США в обращении к нации. Он сказал, что в Европе отмечено больше случаев заражения, потому что власти не смогли остановить поездки из Китая, где началась вспышка COVID-19.

 

Ранее сообщалось, что господин Трамп рассматривает вариант объявления катастрофы национального масштаба. Это необходимо, чтобы выделить на борьбу с коронавирусом деньги. Предполагается, что такое решение позволит высвободить до $40 млрд.

 

В США зафиксировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Умерли более 30 человек.

 

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 121 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.


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