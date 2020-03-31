ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Распространение коронавируса COVID-19 в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — сказал он.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.

Узбекистан остается одной из стран, где случаев коронавируса не выявлено.

На сайте ВОЗ доступны рекомендации для населения, частые вопросы и другая информация по коронавирусу.

Тем временем, коронавирус не щадит никого. У защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани нашли коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно, "Ювентус" уже изолировал игрока и устанавливает всех, кто контактировал с Ругани (а это может быть, например, Криштиану Роналду).

NBA приостанавливает сезон из-за пандемии коронавируса. Более того, у одного из игроков лиги из "Юты Джазз” найден вирус. По предварительной информации, речь идет о центровом Руди Гоберте.

Том Хэнкс и его жена сообщили, что у них найден коронавирус. Они почувствовали себя плохо по время посещения Австралии, сдали анализы, которые и оказались положительными.

А ещё этой ночью Дональд Трамп обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. Президент США закрыл пассажирское сообщение с Европой на 30 дней. Запрет начнет действовать уже в эту пятницу. Единственное исключение — Великобритания.