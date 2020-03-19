Церемония зажжения факела Летних Олимпийских игр впервые за 35 лет пройдет без зрителей

Церемония зажжения факела Летних Олимпийских игр состоится в Греции 12 марта. Из-за распространения коронавируса впервые за 35 лет она пройдет без зрителей.

На сегодняшний день в Греции уже зафиксировано более 70 случаев заражения коронавирусом. Поэтому Олимпийский комитет Греции принял решение не приглашать зрителей на церемонию.

Присутствовать при зажжении факелов смогут только около ста человек: представители Международного олимпийского комитета и организаторы Игр, а также ограниченное количество журналистов.

Как напомнили в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана, впервые в истории эстафету начнет женщина — греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки. Олимпийский огонь покинет Грецию 19 марта и будет доставлен в Японию.