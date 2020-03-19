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  • 11 март 2020 12:37
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Церемония зажжения факела Летних Олимпийских игр впервые за 35 лет пройдет без зрителей

Церемония зажжения факела Летних Олимпийских игр впервые за 35 лет пройдет без зрителейЦеремония зажжения факела Летних Олимпийских игр состоится в Греции 12 марта. Из-за распространения коронавируса впервые за 35 лет она пройдет без зрителей.

 

На сегодняшний день в Греции уже зафиксировано более 70 случаев заражения коронавирусом. Поэтому Олимпийский комитет Греции принял решение не приглашать зрителей на церемонию.

 

Присутствовать при зажжении факелов смогут только около ста человек: представители Международного олимпийского комитета и организаторы Игр, а также ограниченное количество журналистов.

 

Как напомнили в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана, впервые в истории эстафету начнет женщина — греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки. Олимпийский огонь покинет Грецию 19 марта и будет доставлен в Японию.


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