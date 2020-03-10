В итальянской деревне у жителей из кранов вместо воды потекло вино

В одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья произошел казус, достойный комедийных фильмов.

В домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.

Как позднее стало известно, это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, которая расположена неподалеку.

Вино из погребов просочилось в трубы из-за более высокого давления по сравнению с водой.

Местные власти извинились за произошедший инцидент и заверили жителей деревни, что утечка вина никак не отразится на их здоровье.

Коммунальные службы проблему быстро устранили, однако пользователи соцсетей до сих пор активно обсуждают произошедшее. Некоторые были озадачены тем фактом, что такая неполадка произошла. А кто-то отнесся более позитивно, отметив, что "мечты сбываются".

Нашлись даже те, кто вспомнил чудесное превращение Христом воды в вино, напомнив, что после этого стоит ждать дальнейшего чуда с рыбой и хлебом.