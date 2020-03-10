Обвал нефти, рубля и рынков: что происходит в финансовом мире

Цены на нефть рухнули на фоне развала соглашения ОПЕК+ 9 марта. Максимальное падение нефти марки Brent в ходе торгов составляло 31%, в этот момент она стоила 31,27 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI в момент максимального падения опускалась до 27,38 долларов. Это стало сильнейшим однодневным падением впервые после войны в Персидском заливе в 1991 году.

Причиной резкого обвала котировок стал провал переговоров Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в нефтяной картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), сообщили «Ведомости».

Стороны не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Сделка перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

Соглашение ОПЕК и ОПЕК+ о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс хотел сократить добычу на 1,7 миллиона баррелей из-за распространения нового типа коронавируса, который ударил по мировой экономике.

Однако Россия так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство. Москва предлагала продлить сделку на прежних условиях, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Из-за отсутствия соглашения все ограничения на добычу с апреля будут сняты, и на рынке может поступить большое количество нефти, что приведет к ее переизбытку.

В ответ Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, намерена в следующем месяце увеличить собственную добычу до 10 миллионов баррелей в день, а при необходимости поднять его до рекордных 12 миллионов баррелей в день. Кроме того, королевство предложило покупателям 20-процентные скидки на апрель, сообщил «Интерфакс».

После завершения переговоров участники попытались успокоить инвесторов. Страны — производители нефти будут «держать рынок в изумлении», если увеличат добычу, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. В то время как министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал, что дополнительные консультации о новом снижении добычи могут пройти до истечения срока действия текущего соглашения. Рынок нуждается в дополнительном сокращении, но, по словам министра, ОПЕК не будет снижать добычу самостоятельно — только вместе с Россией.

Судя по заявлениям, позиция России — единственный камень преткновения в переговорах. 90% стран, не входящих в ОПЕК, согласны с решением о дополнительном сокращении добычи углеводородов.

Падение рубля и рынков

Как сообщает РБК, на фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют. Курс доллара на Forex вырос на 8,6% и достигал 75 рублей, евро — 85, однако после полудня российская валюта отыграла часть падения. Торги валютой на Московской бирже 9 марта не проводятся из-за выходного дня.

Торги шли на не очень ликвидном рынке, и сложно сказать, как поведет себя рубль на открытии торгов 10 марта, сказал РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Пока на Мосбирже все еще установлен «старый» курс — 68,57 руб. за доллар расчетами «на завтра» (10 марта).

9 марта торги на фондовом рынке в США открылись обвалом основных котировок. В первые минуты после начала сессии индекс Dow Jones упал на 7,3%, S&P 500 — 7%, Nasdaq — 7,18%.

Европейские индексы на открытии торгов также падали: британский FTSE 100 до 8,8%, общеевропейский Stoxx 600 — до 7%.

На открытии Лондонской биржи обрушились ценные бумаги российских компаний: акции «Новатэк» просели на 27,5%, «Лукойла» — 25,6%, «Сбербанка» — 25,2%, «Роснефти» — 23,5%, «Газпрома» — на 20,1% и т. д.

Азиатские индексы упали на 3−5%.

Что ждать дальше

По данным РБК, пока не ясно, сколько продлится период, когда цены на нефть будут ниже 40 долларов. Но аналитики считают, что на этот раз он может затянуться как минимум на несколько месяцев. Американский банк Goldman Sachs 8 марта опубликовал прогноз, согласно которому Brent будет стоить в среднем лишь 30 долларов в апреле-сентябре 2020 года. Ценовая война России и Саудовской Аравии друг с другом и против американской сланцевой нефти может продлиться по крайней мере несколько месяцев, и Brent, скорее всего, может на некоторое время опуститься на уровень 30 долларов и ниже, написал в обзоре глава аналитической компании Macro-Advisory Ltd Крис Уифер.

На рынке сложилась редкая комбинация факторов — шок со стороны предложения (рост нефтедобычи), обратный шок со стороны спроса (снижение потребления из-за коронавируса) и отсутствие на рынке «стабилизирующего производителя» (swing producer), написал в Twitter Боб Макнэлли, основатель американской консалтинговой компании Rapidan Energy, специализирующейся на энергорынках. Последний раз такое «ужасное сочетание» было в начале 1930-х годов, на фоне Великой депрессии, и тогда цена нефти обвалилась до «центов за баррель», отметил он.

Банк Goldman Sachs на фоне паники на нефтяном рынке не исключил падения стоимости барреля нефти до 20 долларов.

Эксперты, опрошенные РБК, сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть. Если вспышка коронавируса пойдет на спад и спрос на нефть восстановится, то цены могут быстро скорректироваться и снова превысить 50 долларов за баррель.

Банк России в сентябре 2019 года публиковал рисковый сценарий с ценами на нефть по 25−35 долларов в 2020—2022 годах. В этом сценарии в российской экономике наступает рецессия, ВВП падает на 1,5−2% в текущем году. Инфляция в рисковом сценарии подскакивает до 6,5−8% в 2020 году из-за значительного ослабления рубля. ЦБ не приводил в своем рисковом сценарии прогнозного курса доллара к рублю, но исходя из опубликованных параметров, курс может упасть до 80−90 рублей в пессимистическом варианте.

Как это повлияет на Узбекистан

Из-за падения нефтяных котировок обесценились валюты стран, занимающихся экспортом нефти, включая Россию и Казахстан — второй и третий по величине торговые партнеры Узбекистана. Ситуация в РФ и Казахстане, обесценивание рубля и тенге (упал на 3−4%) косвенно или напрямую будет влиять на экономику Узбекистана.

В частности, через трудовых мигрантов, которые являются одним из главных источников поступления валютных средств в республику. Например, по данным Центрального банка, объем денежных переводов из России в Узбекистан в первом полугодии 2019 года достиг почти 2 млрд долларов, из Казахстана — 144,1 млн долларов.

Экономическая ситуация в России влияет на ключевых партнеров в регионе не только на уровне государства и бизнеса, но и населения во многом именно через личные денежные переводы. Так, например, за 2014−2016 годы перечисления сократились на 56,4% из-за валютного кризиса в России, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета РФ, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями на Украине.

Если курс рубля и тенге будет падать, то и сократится приток валюты в Узбекистан. Условно, 2 млрд долларов отправленных в республику по курсу 68,57 рублей могут превратиться в 1,82 млрд долларов при курсе 75 рублей.

Кроме того, из-за слабого рубля и тенге может укрепиться сум. В результате продукция узбекистанских экспортеров на российском и казахстанском рынке станет более дорогой и менее конкурентной. Падение цен на нефть может замедлить экономики России и Казахстана, что приведет к снижению спроса с их стороны на узбекские товары и услуги.

Обратная ситуация с обменным курсом — ослабление рубля и тенге сделает более дешевыми и конкурентными товары из России и Казахстана. Не исключено, что на этом фоне может вырасти импорт Узбекистана, а это потребует от страны дополнительной валюты.