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  • 9 март 2020 11:36
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Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 586, коронавирус затронул уже 101 страну, сообщает РИА Новости.

 

По данным ВОЗ, вирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника.

 

За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 610 новых случаев заражения, 71 человек скончался.

 

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа – 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.

 

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.


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