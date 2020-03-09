В Бишкеке феминистки 8 марта вышли на акцию против насилия над женщинами

Очередной марш феминистки анонсировали 25 февраля. Он оказался под угрозой отмены, когда 3 марта местные власти подали судебный иск о запрете массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Но 6 марта власти отозвали иск.
Марш продлился всего несколько минут. На его участниц напали около 50 мужчин с палками. На лицах нападавших были маски, некоторые также надели национальные киргизские колпаки. Нападение прекратила милиция. Как сообщил киргизский телеканал "Апрель", "когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток".
По версии ГУВД Бишкека, на участниц митинга напали, потому что они выбрали неправильное место для акции. Как утверждает милиция, активистки провели "несанкционированный, стихийный" митинг на площади Победы, которая символизирует память о погибших в Великой Отечественной войне, и этим разозлили местных жителей. В ГУВД добавили, что милиционеры задержали участников конфликта с обеих сторон. По данным канала "Апрель", среди задержанных были и напавшие на активисток, но их отпустили из РОВД.
Через несколько часов милиционеры отпустили всех задержанных. С организаторами марша силовики провели профилактическую беседу. Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков после случившегося написал в фейсбуке: "Весь праздник испортили, только с супругой и дочерями собирались погулять по городу и на тебе… честно так неприятно… Можно же было в этот праздничный день нормально отметить, поздравить своих родных и близких женщин с Международным женским днем 8 Марта!".