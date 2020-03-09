В Бишкеке феминистки 8 марта вышли на акцию против насилия над женщинами

8 марта в Бишкеке был сорван марш феминисток против насилия над женщинами. Это ежегодная акция, которую организует "Бишкекская феминистическая инициатива", пишет "Медуза".

Очередной марш феминистки анонсировали 25 февраля. Он оказался под угрозой отмены, когда 3 марта местные власти подали судебный иск о запрете массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Но 6 марта власти отозвали иск.

Марш продлился всего несколько минут. На его участниц напали около 50 мужчин с палками. На лицах нападавших были маски, некоторые также надели национальные киргизские колпаки. Нападение прекратила милиция. Как сообщил киргизский телеканал "Апрель", "когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток".

Милиция задержала около 70 человек. По словам адвоката Евгении Крапивиной, все задержанные – участницы акции. "Не был задержан ни один напавший на нас!" – сообщила в фейсбуке Крапивина, которая тоже принимала участие в марше. По ее словам, милиционеры применяли силу при задержании активисток. Кроме того, они несколько раз ударили по голове, по спине и почкам корреспондента "Апреля" Каната Каниметова и задержали журналистку "Медиазоны" Айдай Эркебаеву.

По версии ГУВД Бишкека, на участниц митинга напали, потому что они выбрали неправильное место для акции. Как утверждает милиция, активистки провели "несанкционированный, стихийный" митинг на площади Победы, которая символизирует память о погибших в Великой Отечественной войне, и этим разозлили местных жителей. В ГУВД добавили, что милиционеры задержали участников конфликта с обеих сторон. По данным канала "Апрель", среди задержанных были и напавшие на активисток, но их отпустили из РОВД.

Позже ГУВД Бишкека сообщило о задержании пятерых напавших на участниц женского марша.

Через несколько часов милиционеры отпустили всех задержанных. С организаторами марша силовики провели профилактическую беседу. Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков после случившегося написал в фейсбуке: "Весь праздник испортили, только с супругой и дочерями собирались погулять по городу и на тебе… честно так неприятно… Можно же было в этот праздничный день нормально отметить, поздравить своих родных и близких женщин с Международным женским днем 8 Марта!".