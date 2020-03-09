В Китае рухнул отель для карантина от вируса COVID-19 — число жертв растет

В результате обрушения отеля Xinjia Express, где на карантине находились лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом, погибли семь человек, 28 все еще находятся под завалами, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Трагедия произошла накануне вечером в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Шестиэтажное здании гостиницы, открывшееся летом 2018 года, по неизвестной пока причине обрушилось. Комплекс рассчитан на 80 номеров и по некоторым данным, в отеле размещались столько же людей, помещенных в карантин. Девятерым удалось выбраться самостоятельно, еще около 50 человек извлекли спасатели. Причем, шесть из них оказались без признаков жизни. Еще один пострадавший скончался в больнице.



Госпитализированы 35 человек. В настоящее время продолжаются поиски оставшихся под обломками людей.

В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

По последним данным, вирусом COVID-19 заболели по всему миру свыше 106 тысяч человек, зарегистрировано 3,6 тысячи смертельных случаев.