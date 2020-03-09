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  • 9 март 2020 10:40
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Китай передал Узбекистану материальную помощь в размере 300 тысяч юаней

Китай передал Узбекистану материальную помощь в размере 300 тысяч юаней, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

 

Китай передал Узбекистану материальную помощь в размере 300 тысяч юаней

 

Об этом стало известно по итогам встречи посла КНР в Узбекистане Цзян Янь с первым заместителем министра по поддержке махалли и семьи Эльмирой Баситхановой.

 

Материальная помощь была выделена Всекитайской федерацией женщин.

 

Посол Цзян Янь отметила, что тесные обмен и взаимодействие между женщинами Китая и Узбекистана стали ярким моментом в двустороннем гуманитарном сотрудничестве. Китайская сторона готова и впредь продолжать сотрудничество с Министерством по поддержке махалли и семьи.

 

"На праздник восьмого марта хотелось бы поздравить всех женщин Узбекистана и передать материальную помощь от Всекитайской федерации женщин", – подчеркнула она.

 

Эльмира Баситханова выразила большую благодарность за помощь китайской стороне и отметила, что переданные материальные средства помогут узбекским женщинам повысить профессиональные навыки и благосостояние.

 

Министерство по поддержке махалли и семьи готово наладить тесные контакты и взаимодействие с Китаем в интересах достижения больших результатов в развитии женщин в Узбекистане.


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