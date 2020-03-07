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  • 7 март 2020 10:37
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В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавируса

В ВОЗ высказались о сроках исчезновения коронавирусаИсполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказался о сроках исчезновения коронавируса на брифинге для СМИ. Запись трансляции доступна на странице ВОЗ в Twitter.

 

«Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит», — заявил Райан. По его словам, вирус не исчезнет так просто, как грипп. Если так случится, то это станет подарком судьбы, заявил он. «В настоящий момент нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе», — заключил Райан.

 

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились.


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