Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что был задержан Ахмед ибн Абдул Азиз — младший брат короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул Азиза, бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф и его младший брат Наваф ибн Наиф.

По данным источников Wall Street Journal, члены королевской семьи были задержаны по подозрению в госизмене. Задержание произошло утром в пятницу, 6 марта. После ареста охрана королевского двора провела в домах подозреваемых обыск.