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  • 7 март 2020 10:34
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Трех членов саудовской королевской семьи арестовалиВ Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

 

Отмечается, что был задержан Ахмед ибн Абдул Азиз — младший брат короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул Азиза, бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф и его младший брат Наваф ибн Наиф.

 

По данным источников Wall Street Journal, члены королевской семьи были задержаны по подозрению в госизмене. Задержание произошло утром в пятницу, 6 марта. После ареста охрана королевского двора провела в домах подозреваемых обыск.


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