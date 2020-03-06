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  • 6 март 2020 12:34
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Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в ИдлибеВ Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.

 

Основной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает ria.

 

Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран.

 

Соглашение включает в себя следующие пункты:

 

1) Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.

 

2) Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

 

3) Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

 

Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

 

По итогам переговоров российский лидер отметил, что Москва не всегда разделяет оценки Анкары происходящего в Сирии, но в критические моменты сторонам всегда удавалось находить точки соприкосновения.

 

Оба лидера согласились с тем, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом, и договорились продолжать сотрудничество в рамках астанинского формата по Сирии.


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