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  • 6 март 2020 10:53
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Главная мусульманская святыня опустела из-за коронавируса (видео)

Власти Саудовской Аравии из-за распространения китайского коронавируса COVID-19 закрыли для посещения главную святыню для исповедующих Ислам верующих – мечеть Масджид аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке, а также другие святыни в городе, пишет  Даракчи.уз со ссылкой на The Hill.

 

 

 

Пользователи в Twitter публикуют фотографии пустого внутреннего двора мечети, где расположена Кааба – одно из основных мест, собирающее, согласно кораническим предписаниям, паломников во время хаджа. Кааба носит символическое имя "аль-Бэйт аль-Харам", что означает в переводе с арабского "священный дом".

 

Напомним, Саудовская Аравия запретила своим гражданам, жителям и иностранцам совершать паломничество в Мекку, поскольку на Ближнем Востоке сообщается о сотнях подтвержденных случаев коронавируса.


Мечеть аль-Харам, где находится главная святыня мусульман Кааба, закрыта на санобработку. Мечеть откроют за час до начала пятничной молитвы, которая будет разрешена только внутри мечети.

 

Матаф, площадь во внутреннем дворе, где расположена Кааба, опустела впервые в истории. Там тоже идет дезинфекция, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». 


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