Иранский чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса умер первый чиновник - член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади. Об этом сообщает ISNA.

Сообщается, что чиновник скончался утром 2 марта в больнице Масих Денешвари в Тегеране. Ему было 72 года. Он был госпитализирован в прошлое воскресенье с подозрением на коронавирус. В понедельник, 24 февраля, тест дал положительный результат на наличие вируса.

Коронавирус гуляет по иранскому парламенту

Ранее стало известно, что в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.

Кроме этого от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него обнаружили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.

По меньшей мере 210 человек умерли в Иране. Большинство погибших были жителями Тегерана и города Кум. Официальные данные намного ниже: министр здравоохранения Ирана сообщил в пятницу лишь о 34 умерших.