В Иране пытались сжечь больницу c зараженными коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожди больницу, в которую якобы были госпитализированы пациенты, заразившиеся коронавирусом, передает телеканал Iran International.

На кадрах видно мощное пламя и горожан, которые наблюдают за происходящим в стороне.

По данным телеканала, в это медучреждение поместили десять больных с подтвержденным коронавирусом. Местные жители выступили против этого.

Пожар был локализован. О том, есть ли жертвы или пострадавшие, не сообщается.

Позднее представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян опровергла информацию о том, что в больницу Бендер-Аббас были переведены больные коронавирусом.

Выяснилось, что местные жители сами распространили эти слухи.

Иран стал одним из эпицентров распространения эпидемии. Число заразившихся превысило 500 человек, среди них - представители власти. Жертвами эпидемии стали 43 иранца.