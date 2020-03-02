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  • 2 март 2020 12:01
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В Иране пытались сжечь больницу c зараженными коронавирусом

В Иране пытались сжечь больницу c зараженными коронавирусомВ иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожди больницу, в которую якобы были госпитализированы пациенты, заразившиеся коронавирусом, передает телеканал Iran International.

 

На кадрах видно мощное пламя и горожан, которые наблюдают за происходящим в стороне.

 

По данным телеканала, в это медучреждение поместили десять больных с подтвержденным коронавирусом. Местные жители выступили против этого.

 

Пожар был локализован. О том, есть ли жертвы или пострадавшие, не сообщается.

 

Позднее представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян опровергла информацию о том, что в больницу Бендер-Аббас были переведены больные коронавирусом.

 

Выяснилось, что местные жители сами распространили эти слухи.

 

Иран стал одним из эпицентров распространения эпидемии. Число заразившихся превысило 500 человек, среди них - представители власти. Жертвами эпидемии стали 43 иранца.


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