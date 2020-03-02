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  • 2 март 2020 11:51
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Папа Римский заболел коронавирусом — СМИ

Папа Римский заболел коронавирусом — СМИПапа Римский Франциск заболел коронавирусом, передает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

 

Отмечается, что анализ проб на вирус COVID-19 дал положительный результат. Однако точного подтверждения данной информации нет. На фото видно, что 83-летний понтифик действительно имеет нездоровый вид.

 

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания.

 

Кроме того, ходили слухи, что вместе с ним заболели коронавирусом два человека из его ближайшего окружения. Однако позднее в службе печати Ватикана назвали данную информацию "фейком".

 

Италия стала одним из центров распространения коронавируса после Китая и Южной Кореи. Сообщается, что на данный момент число зараженных в республике превысило 1000 человек, 29 умерли.

 

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 85 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 870. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

 

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 41 тысячу человек. Эпидемия охватила 29 стран. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

 

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

 

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.


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