Богатейшие люди планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов

По данным агентства Bloomberg, за последнюю неделю суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты сократилось на 444 миллиарда долларов из-за масштабного снижения биржевых индексов на мировых фондовых рынках, произошедшего на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 во многих странах. Больше остальных пострадал основатель Amazon Джефф Безос, потерявший 11,9 миллиарда долларов, указало агентство 28 февраля.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса сократилось на 10 миллиардов долларов, главы LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно - на 9,1 миллиарда, главы Tesla Элона Маска - на 9 миллиардов. Кроме них, в первую десятку пострадавших вошли также: американский бизнесмен Уоррен Баффетт, основатель испанской компании в сфере торговли одеждой Inditex Амансио Ортега, глава Facebook Марк Цукерберг, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также мексиканский бизнесмен Карлос Слим.

80 процентов миллиардеров несут убытки из-за коронавируса

Агентство также указывает, что в 2020 году в минусе уже оказались 80 процентов миллиардеров по рейтингу Bloomberg. При этом большинство убытков связано с опасениями экономического спада из-за эпидемии коронавируса в Китае и его дальнейшего распространения во всем мире, отмечается далее. Самым прямым образом связаны с коронавирусом потери Мики Арисона - главы Carnival Corp. Этой фирме принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка заболеваний пневмонией СОVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Только за последнюю неделю Арисон потерял один миллиард долларов.

Bloomberg также напоминает, что индекс Dow Jones на бирже в Нью-Йорке за прошедшую рабочую неделю упал более чем на 12 процентов, что стало наиболее резким пятидневным обвалом со времени финансового кризиса 2008 года.

По данным сайта Worldometer на утро 29 февраля, число вылечившихся от пневмонии COVID-19 по всему миру достигло 39 561 человек. Еще 2924 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число заболевших - 85 227 человек, указывается далее. На данный момент вирус проник уже в 60 стран и территорий.