США и «Талибан» подписали мирное соглашение

США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога, сообщило РИА Новости со ссылкой на корреспондента, присутствующего на церемонии в Катаре.

Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.

Соглашение предусматривает, что США сократят численность войск в Афганистане с 12000 до 8600 человек в течение 135 дней, а затем, если «Талибан» воздержится от насилия, продолжат вывод и своих сил, и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны. Кроме того, соглашение предусматривает «постоянное и всеобъемлющее перемирие». Прямые переговоры между «Талибаном» и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога.

После начала межафганского диалога «Талибан» начнет взаимодействовать с Советом безопасности ООН для исключения его членов из санкционного списка. Сделать это предполагается к концу мая.

На церемонии подписания присутствовали министры и представители почти 30 стран и международных организаций, в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. Ранее мы публиковали его интервью изданию «Народное слово», в котором он рассказал, почему Узбекистан поддерживал контакты с «Талибан», хотя не все разделяли такую позицию, и кто может выступить гарантом устойчивого мира в Афганистане.