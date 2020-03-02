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  • 2 март 2020 11:43
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США и «Талибан» подписали мирное соглашение

США и «Талибан» подписали мирное соглашениеСША и движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога, сообщило РИА Новости со ссылкой на корреспондента, присутствующего на церемонии в Катаре.

 

Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.

 

Соглашение предусматривает, что США сократят численность войск в Афганистане с 12000 до 8600 человек в течение 135 дней, а затем, если «Талибан» воздержится от насилия, продолжат вывод и своих сил, и сил НАТО в течение 14 месяцев.

 

Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны. Кроме того, соглашение предусматривает «постоянное и всеобъемлющее перемирие». Прямые переговоры между «Талибаном» и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога.

 

После начала межафганского диалога «Талибан» начнет взаимодействовать с Советом безопасности ООН для исключения его членов из санкционного списка. Сделать это предполагается к концу мая.

 

На церемонии подписания присутствовали министры и представители почти 30 стран и международных организаций, в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. Ранее мы публиковали его интервью изданию «Народное слово», в котором он рассказал, почему Узбекистан поддерживал контакты с «Талибан», хотя не все разделяли такую позицию, и кто может выступить гарантом устойчивого мира в Афганистане.


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