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  • 29 февраль 2020 10:28
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В Иране парламент приостанавливает работу из-за коронавируса

В Иране парламент приостанавливает работу из-за коронавирусаИран пытается сдержать распространения в стране коронавируса нового типа.

 

В Мешхеде рабочие в спецодежде по несколько раз в день проводят дезинфекцию помещений в мавзолее Имама Резы, который посещают тысячи верующих, передает Euronews.

 

Число инфицированных в Иране приближается к четыремстам. Умерли по меньшей мере 34 человека. Меджлис (парламент) Ирана на следующей неделе приостанавливает проведение слушаний.

 

Тест на коронавирус дал положительный результат у главы комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса Моджтабы Зоннура, вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутата Махмуда Садери и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ираджа Харирчи.

 

Иранские власти сообщили об отмене в столице и нескольких городах провинции Тегеран пятничных молитв. Начиная с субботы на три дня закрываются школы. Многие иранцы сидят дома, а когда приходится выходить на улицу, надевают маски (у кого они есть) и перчатки.

 

В Иране отмечается самая высокая после Китая смертность от заболевания вызванного коронавирусом. В свою очередь это беспокоит экспертов ВОЗ.


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