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  • 28 февраль 2020 12:15
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Коронавирус шествует по Европе. Выявлены новые страны, куда добрался вирус

Коронавирус шествует по Европе. Выявлены новые страны, куда добрался вирус

Первые случаи заражения китайским коронавирусом за минувшие сутки зафиксированы в Эстонии, Дании, Литве и Норвегии.

 

Министр социальных дел Эстонии Танел Кийко сообщил, что инфицирован постоянный житель Эстонии, который не является ее гражданином. Он вернулся в Эстонию из Ирана в среду вечером и сейчас находится в изоляции.

 

«По моей информации, речь идет о гражданине Ирана», — уточнил Кийко.

 

В Дании коронавирус обнаружили у мужчины, который недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Сейчас он находится на домашнем карантине.

 

Первый случай коронавируса подтвержден и в Литве.

 

"На данный момент пациент изолирован в больнице в Шяуляе. Инфекцию он подхватил в итальянской Вероне", - говорится в сообщении.

 

Новый коронавирус подтвержден у одного человека в северной Норвегии. Об этом сообщил норвежский институт общественного здравоохранения на пресс-конференции, которая транслировалась на сайтах местных СМИ.

 

Представители института призвали не драматизировать ситуацию и пояснили, что человек, анализ которого на коронавирус показал положительный результат, сейчас здоров, однако продолжает находиться на домашнем карантине. Пол и возраст пациента не называются.

 

Последние данные по коронавирусу

 

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 81 тысячу человек. Число скончавшихся - 2 801. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия. Эпидемия охватила 29 стран.

 

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

 

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.


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