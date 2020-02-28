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  • 28 февраль 2020 12:05
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Турция ввела военное положение и нанесла удары по сирийской армии

Турция ввела военное положение и нанесла удары по сирийской армии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении военного положения в стране после того, как несколько десятков турецких солдат были убиты в сирийском Идлибе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное совещание по безопасности в Анкаре после авиаудара сирийских войск по турецким солдатам. В результате авиаудара сирийского режима погибли 29 турецких солдат в провинции Идлиб, сообщил губернатор южной провинции Хатай Рахми Доган. Позже агентство FRANCE 24 проинформировало о 33 погибших турках. 36 раненых находятся в больницах южной провинции Хатай.

 

После нападения министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по телефону посовещался по поводу дальнейших действий с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

 

По данным СМИ, на заседании Совбеза в Анкаре Эрдоган принял решение в течение следующих 72 часов открыть для сирийских беженцев все границы Турции с Европой. В настоящее время в Турции уже 4 млн беженцев. Таким образом, можно предположить, что президент намерен заставить Европу надавить на Москву и активно вмешаться в сирийский конфликт.

 

К тому же, турецкие власти отключили Twitter, Facebook и Instagram.


 

Турция ввела военное положение и нанесла удары по сирийской армии

Турецкие военные начали наносить наземные и воздушные удары по сирийской армии. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

 

"Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии", - сказал Алтун, добавив, что ответ будет "многократным", сообщает ria.

 

Турция также призвала мировое сообщество и участников астанинского процесса взять на себя ответственность, чтобы остановить "преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом". "Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем руки тех, кто тянется к нашему флагу", - говорится в заявлении Алтуна.

 

Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.

 

В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.

 

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.


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