» » » Джеки Чан мог заразиться коронавирусом. Он обещал 1 млн юаней нашедшему лекарство
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  • 27 февраль 2020 15:46
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Джеки Чан мог заразиться коронавирусом. Он обещал 1 млн юаней нашедшему лекарство

В прошлые выходные 65-летний представитель боевых искусств посетил частную вечеринку в Гонконге, на которой также были около 60 человек. Некоторые из них были больны вирусом SARS-CoV-2.
 

Джеки Чан мог заразиться коронавирусом. Он обещал 1 млн юаней нашедшему лекарство


Одним из признаков этого считается то, что у одного из полицейских, осуществлявших порядок на тусовке, проявились симптомы. Остальные 59 человек, находившихся рядом с заболевшим, сейчас помещены на карантин. Источники считают, что среди них может быть и Джеки.

Рядом с Чаном находились актеры Алан Тамб и Алекс Фонг, а также режиссер Эрик Цанг – их опознали в качестве участников мероприятия. Авторы сайта допускают, что все четверо артистов могли быть на другой вечеринке в получасе езды от ивента, на котором зафиксировали вспышку коронавируса.

Еще одной версией заражения полицейского стало то, что его жена и теща подхватили инфекцию в ресторане с морепродуктами в западном округе Гонконга. Это исключает возможность заболевания у Джеки.

Представители 65-летнего актера и бойца, а также местные власти не подтвердили информацию о коронавирусе у Чана.

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