Ситуация с коронавирусом в мире накаляется

Южная Корея и США отложили совместные военные учения из-за коронавируса. Общее число заразившихся во всем мире превысило 82 тысячи человек, из них более полутора тысяч именно в Южной Корее.

Бахрейн приостанавливает все полеты в Ирак и Ливан и обратно на фоне распространения коронавируса в регионе.

В Соединенных Штатах Дональд Трамп поручил координировать меры по борьбе с коронавирусом вице-президенту Майку Пенсу, сообщает "Россия 24".

Президент итальянской Ломбардии — центра эпидемии в Италии — заявил, что проведет две недели на карантине. Он подчеркнул, что сам не болен, а на такой шаг пошел из-за обнаружения коронавируса у одной из сотрудниц.

Тем временем, круизному лайнеру Meraviglia отказали в швартовке сразу три страны — Мексика, Ямайка и Каймановы острова. Администрации портов опасаются, что один из членов экипажа может быть инфицирован коронавирусом. В компании при этом заявляют, что у сотрудника грипп, и симптомов других заболеваний нет.

СМИ сообщают, что коронавирус уже дошел до Грузии, Бразилии, Румынии и Норвегии.