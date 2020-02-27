В Европе чиновникам рекомендовали перейти на Signal

Еврокомиссия рекомендовала служащим удалить WhatsApp, Facebook Messenger и Apple Messages.

Еврокомиссия признала популярные мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Apple Messages небезопасными и рекомендовала своим служащим удалить их. Об этом пишет Politico.

Вместо этих приложений чиновникам рекомендовали перейти на мессенджер Signal для связи с людьми, не работающими в госучреждениях.

Signal — разработанный в 2013 году мессенджер с включенным по умолчанию end-to-end шифрованием, который не получает доступ к сообщениям пользователя.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден называл Signal самым безопасным мессенджером.