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  • 27 февраль 2020 10:53
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В Европе чиновникам рекомендовали перейти на Signal

В Европе чиновникам рекомендовали перейти на SignalЕврокомиссия рекомендовала служащим удалить WhatsApp, Facebook Messenger и Apple Messages.

 

Еврокомиссия признала популярные мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Apple Messages небезопасными и рекомендовала своим служащим удалить их. Об этом пишет Politico.

 

Вместо этих приложений чиновникам рекомендовали перейти на мессенджер Signal для связи с людьми, не работающими в госучреждениях.

 

Signal — разработанный в 2013 году мессенджер с включенным по умолчанию end-to-end шифрованием, который не получает доступ к сообщениям пользователя.

 

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден называл Signal самым безопасным мессенджером.


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