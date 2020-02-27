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  • 27 февраль 2020 10:49
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В Туркменистане оштрафовали женщину за ношение медицинской маски

В Туркменистане оштрафовали женщину за ношение медицинской маски24 февраля жительницу Ашхабада задержал полицейский патруль за то, что она шла в медицинской маске.

 

Как передает издание «Хроника Туркменистана», когда вечером женщина возвращалась домой, ее остановили и попросили паспорт полицейские из отделения Чандыбильского этрапа. С пропиской все было нормально, однако командиру патруля не понравилось, что женщина была в маске.

 

«Ты не доверяешь тем мерам, которые принимает правительство против вируса? Мы и наше руководство маски не носят, почему ты в ней?» – спросил полицейский и добавил, что люди в масках сеют панику.

 

Задержанная ответила, что она лишь выполняет рекомендации медиков, но ее доставили в отделение полиции и оштрафовали на 249 манатов (больше 70 долларов США). Штраф требовалось оплатить через банк. В залог оплаты полицейские оставили паспорт женщины.

 

На следующее утро, когда женщина оплатила штраф и предъявила квитанцию, ей вернули паспорт.


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