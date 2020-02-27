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  • 27 февраль 2020 10:28
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Саудовская Аравия временно приостановила въезд с целью паломничества

Саудовская Аравия временно приостановила въезд с целью паломничестваВласти Саудовской Аравии приняли решение временно приостановить въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

 

«Въезд в королевство с целью умры и посещения Мечети Пророка временно приостановлен», — говорится в сообщении.

 

Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд в Королевство по туристическим визам «для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность, в соответствии с критериями, определенными компетентными органами здравоохранения королевства», сообщает RT.

 

Ранее в ВОЗ заявили, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о снижении возможностей для сдерживания эпидемии.


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