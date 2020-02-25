Неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала в Германии

Неизвестный въехал на легковом автомобиле в участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен в Германии). Об этом сообщил в понедельник телеканал ARD. По данным газеты Bild, более 30 человек пострадали.

Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан. «Мы пока не знаем, целенаправленно ли он въехал в толпу», — приводит газета Bild слова представителя полиции ФРГ.

Радиостанция Hessischer Rundfunk сообщила, что инцидент, по данным свидетелей, произошел около 14:30. Причем, по их словам, водитель надавил на газ, когда направлял машину на людей. Газета Frankfurter Rundschau со ссылкой на очевидцев пишет, что водитель якобы умышленно направил автомобиль на группу детей.

Фолькмарзен расположен недалеко от города Кассель и насчитывает около 6,8 тыс. жителей. В понедельник в Фолькмарзене, как и во многих других, прежде всего прирейнских, городах Германии проходят традиционные карнавальные шествия.