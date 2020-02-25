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  • 25 февраль 2020 10:31
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Коронавирус обнаружили в соседней с Узбекистаном республике

Коронавирус обнаружили в соседней с Узбекистаном республикеПервый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Афганистане. Об этом, как передал афганский телеканал 1TV, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фирозуддин Фероз.

 

Министр указал, что "первый в Афганистане случай заражения коронавирусом подтвержден на территории провинции Герат", расположенной на северо-западе страны.

 

В этой провинции, добавил Фероз, объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, по словам министра, национальное управление безопасности распорядилось приостановить наземный и воздушный транзит из Герата в граничащий с этой провинцией Иран.


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