Ситуация с коронавирусом в мире напряженная

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 80 тысячам человек. Число заболевших только в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек, количество смертей достигло 2 592.

По подсчетам South China Morning Post, в мире (за исключением материковой части Китая) зафиксировали 2,2 тысячи случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 416 человек.

Темпы распространения коронавируса в Азиатском регионе постепенно, но падают. Сразу шесть китайских провинций понизили уровень реагирования на эпидемию впервые за месяц. Высоко оценили усилия Китая по борьбе с вирусом и главы Минздрава из разных стран. По мнению медиков, эти меры эффективно предотвратили распространение эпидемии.

"С медицинской точки зрения, противоэпидемические мероприятия в Китае были эффективными. Фактически, такая вспышка представляет огромную проблему для любого отделения неотложной помощи. Китай — мощная страна, и мы считаем, что она может победить болезнь", — говорит заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

Прогнозы утешают. Число выздоровевших в Китае превышает количество заболевших почти в 10 раз. Не волноваться призывают и во Всемирной Организации Здравоохранения.

"Сезонный грипп гораздо более распространен и вызывает гораздо больше смертей, чем COVID-19, возможно, когда-либо будет. Соблюдайте правила гигиены рук, санитарии, используйте дезинфицирующие средства и тому подобное. Это закончится. Мы с этим справимся", — говорит преподаватель Гарвардской медицинской школы, консультант ВОЗ Ки Б. Парк.

А вот в Южной Корее число заболевших резко возросло. Только за прошедшие сутки там зафиксировали свыше 150 случаев заражения. Винят в этом местную секту.

По сообщениям центров по контролю и профилактике заболеваний, именно прихожане так называемой церкви Иисуса Синчхонджи стали причиной резкой вспышки эпидемии в стране. В самой церкви вину не признают. Наоборот, призывают сограждан с пониманием отнестись к ситуации.

"COVID-19 — это заболевание, которое вспыхнуло в Китае и распространилось на Южную Корею. Мы искренне просим граждан признать, что Церковь Синчхонджи и ее последователи являются крупнейшими жертвами вируса и прекратить ненависть и необоснованную критику по отношению к нашим последователям", — высказался представитель Церкви Синчхонджи Саймон Ким.

Вирус свирепствует в Европе

Но если в Азиатском регионе распространение коронавируса в некотором роде удалось взять под контроль, в Европе за последние сутки ситуация обострилась. В Италии от коронавируса скончались уже трое. По примеру китайских властей, премьер-министр страны ввел в пострадавших регионах карантин. Теперь без специального разрешения запрещено покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус.

Там отменены занятия в учебных заведениях и церковные богослужения, закрыты музеи. Коснулись новые правила и всех спортивных мероприятий. Не сделали исключение и для матча чемпионата Италии по футболу, который должен был состояться в это воскресенье.

Театр «Ла Скала» объявил об отмене всех спектаклей, начиная с воскресенья. В Венеции был досрочно завершен ежегодный Венецианский карнавал. Прочие городские мероприятия также отменяются вплоть до начала марта.

"Усилия, которые мы предпринимаем и которые мы будем предпринимать в ближайшие неделю-две, призывая людей остаться дома и закрывая общественные места, — это попытка обеспечить сдерживание этого явления, о котором мы все еще мало знаем, но которое передается быстро. Поэтому, если страна может взять его под контроль, это, безусловно, будет лучше для всех", — говорит советник по социальному обеспечению Ломбардии Джулио Галлера.

Пострадали от эпидемии и знаменитые модные дома Италии. Модельер Джорджио Армани провел показ своей новой коллекции в пустом зале. Трансляцию вели онлайн.

Соседи Ирана закрывают границу с ним в связи с коронавирусом

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 несколько стран закрыли свою границу с Ираном. Такое решение, в частности, в воскресенье, 23 февраля, приняла Турция, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. По его словам, закрытие турецко-иранской границы - временная мера, принятая по договоренности с Ираном, пишет DW.

Так, в Турции больше не смогут приземляться самолеты из Ирана. Турецкие самолеты, напротив продолжат летать на иранскую территорию.

Аналогичные меры принимает также Армения. О закрытии иранско-армянской границы на две недели, а также прекращении авиасообщения между странами сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, это решение будет принято на внеочередном заседании правительства 24 февраля в соответствии с законом о госгранице, разрешающим ее закрытие в связи с угрозой распространения вирусов.

Свои границы с Ираном закрыли также Пакистан и Афганистан.

В свою очередь, Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном. При этом авиакомпаниям будет предоставлена возможность забрать в Иран туристов, находящихся в Грузии.

МИД Азербайджана настоятельно призывает граждан страны соблюдать меры предосторожности при посещении Ирана в связи с эпидемией коронавируса.

В Иране заражение коронавирусом зафиксировано у более чем сорока человек. Восемь человек скончались от заболевания, вызванного этим вирусом. Это самый высокий показатель за пределами Китая.