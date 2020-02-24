В Турции за сутки произошли два землетрясения

В Турции за сутки зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,7 и 4,7, сообщает РИА Новости.

Вблизи турецко-иранской границы землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром 23 февраля. Эпицентр располагался в 141 км к западу от иранского города Тебриз и в 71 км к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 км.

В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек, в Турции власти заявили о 9 погибших и 50 пострадавших.

На следующий день, 24 февраля, в западной части Турции были зафиксированы толчки магнитудой 4,7. Эпицентр располагался в 89 км к северо-востоку от Измира и в 56 км к северо-востоку от Маниса. Очаг залегал на глубине 7 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях после второго толчка не поступала.