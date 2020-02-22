Получение гражданства РФ упростят для жителей 4 стран

Правительство России подготовило законопроект, который упростит получение российского гражданства для жителей четырех стран.

Документ внесут в Госдуму до конца февраля, сообщил в пятницу, 21 февраля, депутат нижней палаты парламента Леонид Калашников.

«В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана», — приводит слова Калашникова «Интерфакс».

По словам Калашникова, гражданам Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана при получении российского гражданства «не нужно будет доказывать материальное положение».

Кроме этого, в законопроекте изменят норму получения гражданства России после вступления в брак с россиянином или россиянкой. В настоящее время, чтобы стать гражданином РФ, иностранец должен прожить в таком браке три года. Этот срок предлагается сократить до одного года.

Также в законопроекте предусмотрена возможность получения российского гражданства без отказа от уже имеющегося иностранного гражданства, добавил Калашников.

В 2019 году почти 500 тыс. иностранных граждан получили российское гражданство. Большую часть получивших российский паспорт составляют граждане Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.

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