Турция предложила России «отойти в сторону» для решения ситуации в Идлибе

Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью CNN Turk заявил, что между турецкими и российскими военными существует «здоровый диалог» по обострившемуся конфликту в сирийской провинции Идлиб, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что у Анкары нет намерений противостоять Москве и делается все возможное, чтобы предотвратить столкновение между российскими и турецкими войсками. При этом, как отметил министр, решить проблему в Идлибе удастся лишь только, если если Россия «отойдет в сторону».

Акар также сказал, что Турция может задействовать американские ЗРК Patriot, чтобы обеспечить безопасность в регионе. Ранее Bloomberg сообщал о том, что турецкие власти попросили США предоставить им комплексы для прикрытия войск в Идлибе. Анкара при этом, как отметил глава Минобороны, не планирует перемещать свои наблюдательные пункты в регионе.

В то же время Турция планирует ввести в действие ракетные комплексы C-400, которые закупила у России. По словам Акара, в том, что ими будут пользоваться не должно быть «никаких сомнений».