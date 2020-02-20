» » » Стрельба в Германии: число погибших возросло до 9
﻿
  • 20 февраль 2020 11:49
  • 45

Стрельба в Германии: число погибших возросло до 9

 

Стрельба в Германии: число погибших возросло до 9Число погибших при стрельбе в германском городе Ханау возросло до девяти. Об этом заявили в местной полиции. Ранее сообщалось о восьми погибших.

 

Еще по меньшей мере пять серьезно пострадали и находятся в критическом состоянии. Также полиция обнаружила тело предполагаемого преступника и еще одного человека в его доме, передает ТАСС.

 

Город Ханау находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Первое нападение было совершено поздно вечером у кальянной "Полночь", второе – возле заведения под названием "Бар и кафе Арена". Пока точно неизвестно, заходил ли преступник внутрь или стрелял по людям, стоявшим у входа.

 

Информации о мотивах стрелявшего пока нет. Две наиболее вероятные версии – теракт и криминальные разборки. Сообщается, что среди погибших и раненых курды.


Похожие статьи:
﻿
Число погибших от взрывов в Шри-Ланке увеличилось

Число погибших от взрывов в Шри-Ланке увеличилось

Международные Новости
﻿
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 54

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 54

Международные Новости / Проишествия
﻿
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Калифорнии достигло 30

Число погибших при пожаре в ночном клубе в Калифорнии достигло 30

Международные Новости / Проишествия
﻿
В Германии столкнулись два пассажирских поезда

В Германии столкнулись два пассажирских поезда

Международные Новости / Проишествия
﻿
Число погибших в наводнении на юго-востоке Франции возросло до 16

Число погибших в наводнении на юго-востоке Франции возросло до 16

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика