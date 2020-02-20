Google выпустила предварительную версию Android 11. Что в ней нового?

Вслед за фальшстартом неделю назад (тогда Google открыла официальную страницу по ошибке) создатели самой популярной в мире мобильной операционной системы опубликовали предварительную сборку Android новой, 11-й версии. Релиз предназначен только для разработчиков, но и в нём уже нашли много нового.

Обновления пока в основном касаются работы операционной системы "под капотом" и не затрагивают пользовательский интерфейс. Первая группа инноваций - технологические. Например, разработчики смогут научить свои приложения отличать скоростное 5G-соединение от обычного сотового подключения, чтобы программы вели себя так же, как при использовании Wi-Fi. Кроме того, на уровне системы теперь реализуется поддержка "водопадных" экранов с сильно изогнутыми краями - разработчики смогут использовать поверхность таких дисплеев полностью.

В шторке уведомлений появится раздел "беседы", где будут группироваться переписки из разных приложений:

Одно нововведение касается процесса системных обновлений: Project Mainline увеличит на 12 число системных модулей, обновлять которые можно будет через Google Play System Update, не дожидаясь новой версии операционки. При этом уже к июлю (при том что финальный релиз Аndroid 11 состоится осенью) в Google обещают финализировать все API и поведение системы - чтобы у разработчиков было больше времени на адаптацию своих приложений к новой версии Android.