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  • 18 февраль 2020 10:20
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Человечество пережило самый теплый январь в истории наблюдений

Человечество пережило самый теплый январь в истории наблюденийЯнварь текущего года оказался самым теплым январем за всю историю климатических наблюдений. Об этом сообщили специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

 

Средняя температура на суше в январе составила –16,6 градуса по Цельсию — это самое большое отклонение температуры от среднего показателя за 141-летнюю историю климатологии.

 

​Рекордно высокие температуры были зафиксированы в разных частях Азии, Скандинавии, Индийского, Тихого, Атлантического океанов, а также в Южной и Центральной Америке.

 

При этом полярный ледяной покров был тоньше, чем обычно.

 

По словам ученых, фактически все климатические изменения на планете произошли за последние 30 лет: четыре самых теплых января зафиксировали начиная с 2016 года, а десять самых теплых — с 2002-го.


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