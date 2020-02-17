Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные одним чувством"

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио определился с девизом Олимпиады. Официальный слоган был представлен в понедельник.

Игры в столице Японии пройдут под девизом United by emotion ("Объединенные одним чувством"). Оргкомитет "Токио 2020" считает, что люди будут делиться своими чувствами во время Игр. По мнению организаторов, лозунг будет способствовать успешному проведению Олимпиады, сообщает ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. С 28 августа по 6 сентября Токио примет Паралимпийские игры.