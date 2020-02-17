Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса - СМИ

В Китае вводится уголовное преследование за сокрытие симптомов коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.

Теперь человек, ставший причиной распространения инфекции и скрывший это, может быть приговорен к тюремному сроку от десяти лет вплоть пожизненного наказания. Также к нему может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь.

Помимо утаивания собственных симптомов, к уголовной ответственности могут привлечь за искажение информации о состоянии больного и сокрытие истории путешествий.

Всем гражданам Китая отныне запрещено перемещать по стране на самолетах, поездах или автобусах. Тех, кто вернулся из зоны очага эпидемии, поместят в карантин на две недели дома или в медучреждении. В случае отказа гражданин понесет наказание.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 69 195 человек. Число скончавшихся - 1 665, всего удалось вылечить 9 419 человек.