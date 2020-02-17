Компания из Китая анонсировала начало продаж потенциального лекарства от коронавирусной инфекции

Одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical сообщила, что получила разрешение властей начать продажи противовирусного средства «Фавипиравир» (Favipiravir) — потенциального лекарства от коронавирусной инфекции Covid-19.

Как пишет Reuters, после того, как препарат появится в продаже, компания будет должна продолжить клинические испытания средства.

В клинических испытаниях «Фавипиравира» участвовали 70 человек, лекарство обладает «относительно очевидной эффективностью», сообщили в министерстве науки и техники Китая.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус сообщил 11 февраля, что разработка вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19 займет около полутора лет.

От коронавирусной инфекции, по последним данным, погибли более 1600 человек. 16 февраля первый случай смерти от коронавируса был зарегистрирован на Тайване, пишет Медуза.