Двухлетняя дочь спасла мать от смерти с помощью Facebook

В английском городе Пул, графство Дорсет, двухлетняя дочь спасла мать от смерти благодаря сообразительности и быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Mirror.

София Мизен тут же пришла на помощь, когда у ее 28-летней матери Саманты случился приступ. Девочка взяла смартфон Саманты и разблокировала его, приложив к сенсорному экрану палец матери. Затем София открыла мессенджер от Facebook и сделала видеозвонок бабушке Дебби Бейкер. Она показала на экране мать, лежащую лицом вниз на полу кухни.

Бейкер вызвала скорую помощь. Вместе с четырехлетним братом Итаном София дождалась бригаду парамедиков, которая доставила Саманту в больницу. Выяснилось, что британка страдала от кишечной инфекции. Она благополучно прошла лечение и полностью восстановилась.

«Я скорее ожидала помощи от Итана, потому что я рассказывала ему, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Я и подумать не могла, что София запоминала все, чему я учила ее брата», — отметила Саманта.

В прошлом году сообщалось, что в английском городе Флинтшир, Уэльс, восьмилетний мальчик спас мать, у которой случился анафилактический шок. Женщина съела шоколад, который вызвал тяжелую аллергическую реакцию, и начала задыхаться. Сын подбежал на помощь и вызвал скорую.