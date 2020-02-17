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  • 17 февраль 2020 12:17
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Число смертей от коронавируса начало снижаться

Число смертей от коронавируса начало снижатьсяСвежие данные Госкомитета здравоохранения КНР подтверждают тенденцию снижения количества смертей от последствий заражения коронавирусом COVID-19. В воскресенье, 16 февраля, от связанных с ним заболеваний погибло 105 человек, сообщают официальные органы в ночь на понедельник. Таким образом число смертей снижается на протяжении 4 дней подряд.

 

В то же время число новых случаев заражения вновь несколько повысилось до 2048 человек. Подавляющее большинство заражений зафиксировано в провинции Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. Это может свидетельствовать о локализации эпидемии.

 

Всего в Китае, если учитывать последние данные, зафиксировано 71 331 случаев заражения, число погибших составляет 1770 человек. Если не считать материкового Китая, в остальном мире зафиксировано 778 случаев заражения и 5 смертей - по одной в Японии, Гонконге, Франции, Тайване и на Филиппинах.

 

Между тем в провинции Хубэй жителям запрещено использовать частный автотранспорт. В некоторых населенных пунктах жителям запрещено покидать дома. Остановлена работа многих предприятий.


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