В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Число зараженных новым коронавирусом из Китая COVID-19 потенциально может достигнуть двух третей населения земли, считает американский инфекционист Айра Лонджини, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Bloomberg.

Лонджини не исключает, что введенный в Китае карантин может замедлить рост эпидемии, однако коронавирус мог выйти далеко за пределы закрытых зон прежде, чем китайские власти приняли необходимые меры. Ученый исходит из данных, что каждый инфицированный человек обычно заражает еще двух-трех людей. Отследить распространение COVID-19 сложно: быстрых тестов на заболевание нет, а у некоторых людей оно протекает в сравнительно легкой форме.

Лонджини также утверждает, что даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространение инфекции, то инфицированными рискуют оказаться около трети людей на земле.

Ранее стало известно, что число заболевших резко подскочило. Сообщают 60 тысячах зараженных на утро четверга, то есть примерно о 15 тысячах зараженных за сутки.