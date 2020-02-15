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  • 15 февраль 2020 11:52
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WhatsApp установил мировой рекорд по числу пользователей

WhatsApp установил мировой рекорд по числу пользователейПресс-служба Facebook сообщила, что число активных пользователей WhatsApp сейчас превышает 2 миллиарда человек. В своём заявлении представители корпорации отметили, что приоритетом для них остаётся конфиденциальность пользователей. Поэтому каждое отправленное через WhatsApp сообщение проходит сквозное шифрование.

 

«Надёжное шифрование действует как нерушимый цифровой замок, защищающий информацию, которую вы отправляете через WhatsApp, помогая защитить вас от хакеров и преступников. Сообщения хранятся только на вашем телефоне, и никто другой не может читать ваши сообщения или слушать ваши звонки, даже мы. Ваши личные разговоры остаются между вами», — говорится в заявлении Facebook.


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