В Китае нашли способ лечения коронавируса - что делать

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса путем переливания плазмы крови выздоравливающих от этой болезни доноров, пишет RT.

Согласно новой информации, таким образом им удалось спасти уже более десяти больных.

"В крови идущих на поправку обнаружили большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител. Биоматериал проходит специальную процедуру, во время которой находящийся в нем вирус становится неактивным", - говорится в сообщении.

Как оказалось, в течение 12-24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше.

Напомним, более 770 человек, вернувшихся из Китая, находятся на двухнедельном карантине в Узбекистане из-за коронавируса.

Шестого февраля в Узбекистане завершился процесс трансфера людей из Китая.

Вспышка смертельного вируса в Китае

Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось с крупного города Ухань, расположенного в китайской провинции Хубэй.

Затем вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.