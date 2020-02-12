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  • 12 февраль 2020 12:52
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ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное названиеВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19.

 

Как сообщает пресс-служба организации, название расшифровывается как «Corona Virus Disease», а «19» – год обнаружения коронавируса.

 

«В соответствии с согласованными руководящими принципами между ВОЗ, Всемирной организации по охране здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием», – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

 

Напомним, вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй.

 

Позднее инфекция начала распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.


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