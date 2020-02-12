ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19.

Как сообщает пресс-служба организации, название расшифровывается как «Corona Virus Disease», а «19» – год обнаружения коронавируса.

«В соответствии с согласованными руководящими принципами между ВОЗ, Всемирной организации по охране здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием», – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй.

Позднее инфекция начала распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.