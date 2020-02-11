Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности (видео)

Встречу показали в документальном фильме. Зрители разделились на два лагеря: одни считают, что это поможет женщине пережить горе, другие - что это лишь усилит боль от потери.

Семилетняя Найона умерла три года назад от неизлечимого генетического заболевания.

Мать девочки Чан Чжи Ен передала специалистам все фото и видео с ребенком, чтобы они смогли полностью повторить ее образ.

Встречу матери с умершей дочерью в виртуальной реальности устроила южнокорейская компания Viv Studio. Эти трогательные кадры показали в документальном фильме "Встреча с тобой".

Чан Чжи была в специальном шлеме и перчатках, чтобы иметь возможность прикоснуться к ребенку. В виртуальной реальности девочка сразу подбежала к женщине с криком "мама", и тут Чан Чжи расплакалась и призналась, что думала о дочери каждый день. На прощание Найона попросила маму больше не плакать.





Уже после сеанса убитая горем мать рассказала, что, когда Найона заболела, врачи посчитали, что это просто простуда. Однако девочка угасла буквально за месяц и умерла. С тех пор женщина не расстается с фотографией дочери и каждый день носит на ее могилу игрушки, сообщает Hankyung.