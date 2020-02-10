Объявлены обладатели «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар», сообщило РИА Новости.

Главным триумфатором церемонии стал южнокорейский фильм «Паразиты», победивший в главной номинации — «Лучший фильм». В этой номинации также были представлены «Ирландец», «1917», «Однажды в… Голливуде», «Кролик Джоджо», «Брачная история», «Маленькие женщины», «Ford против Ferrari» и «Джокер».

Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо получил премию за лучшую режиссуру. Он стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на «Оскар». Лента также получила премии за лучший оригинальный сценарий и как лучший зарубежный фильм.

Кинолента «Американская фабрика» режиссеров Стивена Богнара и Джулии Райхерт получила «Оскар» как лучший документальный фильм. Картина снята производственной компанией экс-первой четы США Мишель и Барака Обамы Higher Ground.

Лучшей анимационной картиной признана «История игрушек 4». За «Оскар» в этой категории еще боролись «Потерянное звено», «Я потеряла свое тело», «Клаус» и «Как приручить дракона 3».

Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль в «Джокере». На это звание претендовали Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Джонатан Прайс («Два папы») и Антонио Бандерас («Боль и слава»).

Награду в категории «Лучшая женская роль» получила Рене Зельвегер за фильм «Джуди». Скарлет Йоханнскон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет») и Шарлиз Терон («Скандал») были номинированы на это звание.

Брэд Питт завоевал «Оскар» за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», награду за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн («Брачная история»).

Композитор Элтон Джон и автор текстов Берни Топин получили «Оскар» за песню в фильме «Рокетмэн».

Картина «1917» отмечена за операторскую работу — «Оскара» получил британский оператор Роджер Дикинс. Претендентами в этой номинации были также «Ирландец», «Джокер», «Однажды в… Голливуде» и «Маяк».

В третий раз за всю историю премии церемония проходит без ведущего. Вместо единого ведущего выступают сразу несколько — актеры и звезды шоу-бизнеса.