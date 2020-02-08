Число погибших от китайского коронавируса превысило 700

Количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 700 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в китайской провинции Хубэй за сутки скончался 81 человек, общее число умерших в Китае почти достигло 720 человек.

Количество заразившихся в провинции составило 24,9 тысяч человек, из больниц было выписано свыше 1,1 тысячи пациентов.

7 февраля власти Китая признали смерть офтальмолога Ли Вэньляна и объяснили его «производственной травмой». Он был в числе первых медиков, сообщивших о вспышке вируса 2019-nCoV в декабре 2019 года. После этого медиков заставили подписать обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.